Una creadora de contenido ha ido compartiendo el día a día de su embarazo y ahora está recibiendo muchas críticas porque su bebé ha nacido no ha querido mostrar una foto suya en redes sociales. Los fans exponen que ellos han estado ahí todos los días apoyándola, dándole visitas y me gustas, y les parece mal que ahora no puedan conocer al pequeño. Hans Arús defiende que la mujer tiene derecho a no mostrar la cara del menor.

"Yo entiendo a los seguidores", declara Alfonso Arús, que añade aunque la madre tiene derecho a proteger la identidad del bebé. "Esos seguidores es como si el niño fuese un poco de ellos, entonces les hace ilusión conocer su cara", expone Angie Cárdenas, que opina que no pasa nada por compartir la foto del recién nacido porque en una semana su cara ya habrá cambiado.

"Si una mamá decide que no quiere mostrar al bebé, tiene todo el derecho a no hacerlo aunque haya hecho participe a todo el mundo en el proceso del embarazo", opina Rocío Cano, algo con lo que no está de acuerdo Angie, a lo que Rocío le responde que es su intimidad. "Si es su intimidad es para todo, no para ir desarrollando el día a día de lo que está gestando", manifiesta la tertuliana.