El tierno vídeo de un perro callejero que espera cada mañana a que una mujer abra su tienda

Este emotivo viral muestra cómo un perro callejero acude cada día a la puerta de un comercio para saludar a la propietaria antes incluso de que abra, protagonizando un gesto que ha enternecido a los colaboradores de Aruseros.

Cada mañana, este perro espera a que la mujer llegue a su tienda y, en cuanto la ve, sale corriendo hacia la entrada para recibirla con alegría. En cuanto la persiana se levanta, el perro entra disparado al local y comienza a corretear mientras la propietaria prepara todo para abrir al público.

Desde el plató de Aruser@s, Alba Gutiérrez destaca el vínculo tan bonito que hay entre ambos: "Al final lo que quiere es cariño", comenta la tertuliana, subrayando la bonita relación que han creado la mujer y el can.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el tierno momento.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.