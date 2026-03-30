Un perro guía a un excursionista británico perdido en la montaña y le salva la vida

Desorientado a 4.800 metros de altitud, un excursionista británico vivió momentos de desesperación en plena nieve hasta que apareció un perro que nada tenía que ver con él y lo llevó a un lugar seguro.

No es la primera vez que en Aruser@s hablamos de perros que ayudan a personas perdidas en la montaña. Momentos de heroísmo animal que se ganan un reconocimiento y mucha admiración.

En este caso, un hombre se perdió durante una excursión por la montaña, rodeado de nieve y bajas temperaturas. Pero justo cuando la situación se volvía peligrosa, apareció un perro por sorpresa que parecía tener muy claro por dónde debía ir.

"El perro tomó la iniciativa y pareció saber exactamente por dónde se salía", comenta Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, mientras muestra las imágenes que el propio excursionista compartió en sus redes, dejando a todos con la boca abierta.

"Para mí es un perro de un asentamiento cercano y no es la primera vez que salva a un excursionista", asegura el tertuliano Óscar Broc.

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