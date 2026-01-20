Ahora

'Las edades de Thais'

Una mujer confiesa que en su luna de miel se dio "a la investigación": "A la primera de cambio, me quedé embarazada"

¿Cómo eran las lunas de miel hace unos años? Thais Villas se ha ido a un centro de mayores para hablar con sus asistentes y saber cómo vivieron su viaje de novios.

Fina cuenta a Thais Villas que ella no se fue de viaje después de casarse. Fina se casó cuando ya tenía a sus dos hijos, pero, dos años después de la boda, viajaron a la Manga del Mar Menor y dejaron a los niños con un vecino.

Thais le pregunta si además de gustarle los monumentos que visitó, le gustó lo que veía "al otro lado de la cama". "Verdaderamente, la Manga no me ha gustado nunca", confiesa. "Mejor la cama del hotel, la piscina, que era enorme", añade.

Villas le pregunta si en ese viaje hizo el amor en la playa. "No, pero en otro viaje sí", confiesa, entre risas. Félix, en su caso, tuvo una luna de miel "muy corriente".

"No fuimos a ningún hotel, fuimos en casa de unos familiares" explica. Él no tenía muchas ganas de ir, pero tenía que ir "de acompañamiento". "Si fuera ahora", apunta Victoria, "éramos unos ignorantes, estábamos que no sabíamos nada en la vida". La señora confiesa que en su luna de miel "me di a la investigación". "A la primera de cambio, me quedé embarazada", añade.

Manoli recuerda que en su viaje de novios, que fue en Málaga, le pasó algo muy raro. "Iba con...", explica, "y no pude hacer nada". "Que tenía la regla", señala Thais. "Me tuve que esperar dos o tres días allí, hasta que empezamos", responde, "entonces... ya no paramos".

