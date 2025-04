La teoría de Iñaki Urrutia tras el apagón del lunes: "El Gobierno más gafe de la historia"

Iñaki Urrutia vuelve a colarse en el ranking de los mejores 'zascas' que recoge Aruser@s en esta divertida sección, esta vez, con una divertida aunque nada desacertada reflexión tras el apagón del pasado lunes. El humorista comienza señalando que, a veces, "los apodos y los nombres los ponen a lo loco", dice refiriéndose a la famosa frase que afirma que el Gobierno de Pedro Sánchez es "el más progresista de la historia".

"No, sería 'el Gobierno más gafe de la historia'", corrige en este vídeo publicado en sus redes sociales. "Más cosas no le pueden pasar", asegura. Urrutia sospecha que "tiene que haber un gafe", pero que esa persona no es el presidente. "A él siempre le van saliendo las cosas bien", dice justificando los motivos para descartarle.

Pedro Sánchez "siempre se va librando", insiste, y regresa a su clásico mantra: "Alguien tiene una hostia ahí dentro...".

En el plató del programa de laSexta, colaboradores y presentador apoyan la teoría del cómico y proponen diferentes métodos para descubrir quién es el gafe.