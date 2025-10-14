El emotivo vídeo del hijo que sorprende al padre haciéndole creer que están en vídeollamada

El plató de Aruser@s se divide tras ver este conmovedor reencuentro entre padre e hijo. La "lenta" reacción del yayo ha hecho reír a algunos los colaboradores: "¿N o nota en el cogote un aliento?".

Alfonso Arús arranca los 'Super Olé' con este emotivo reencuentro que le ha preparado un hijo a su padre al presentarse por sorpresa en su casa mientras el yayo pensaba que estaban de videollamada.

Ambos comparten un mismo espacio, el salón de su casa, pero el anciano no sabe que su hijo está detrás grabando el directo. "¿Está mudo?", dice asombrado el señor, al ver que el joven no habla para así poder continuar con su misión. Finalmente, el anciano termina por girarse y la sorpresa es mayúscula.

La "lenta" reacción del padre ha hecho reír a los colaboradores en el plató. "El señor piensa que está en pantalla partida", defiende Angie Cárdenas, a quien le ha parecido un momento conmovedor."¿Pero no nota en el cogote un aliento?", ríe Alfonso Arús, algo en lo que parece estar de acuerdo Óscar Broc: "Yo lo notaría, sois muy comprensivas".

