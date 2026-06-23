Los surrealistas mails que los padres envían a un profesor al terminar las clases: "¿Haces servicios a domicilio?"

Un profesor se queja en este vídeo viral que recoge Aruser@s de algunos de los mensajes que ha recibido por parte de los padres de sus alumnos nada más acabar el curso.

Un día después de terminar el colegio, este profesor (@alvaroopaton) ya ha recibido mails de los padres de sus alumnos. El chico se queja en este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s de su situación y lee algunos de los correos más surrealistas: "Nos vemos desbordados en casa y me encantaría saber si haces algún tipo de servicio a domicilio o cuidado de alumnos este verano". Por si fuera poco, otros padres le preguntan si un notable es un 7 o un 8, para premiar o regañar a su hijo en función de la nota numérica.

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