Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s el último vídeo viral de Adele en uno de sus conciertos en Las Vegas. Esta vez, la artista interrumpió su actuación para pedirle a su pianista que le quitara su cinturón porque había comido demasiado.

"Esto es de oro macizo", afirma Adele señalándose su cinturón mientras habla con su público, a los que confiesa que ha comido mucho: "Desayuné mucho, bacon, patatas y tortilla y, ahora, mi cinturón me aprieta". "No lo podéis ver cuando me siento porque se lo tragan mis michelines", explica la artista, antes de pedirle a su pianista que se lo quite. Puedes ver su explicación y el momento en el que se lo quitan en el vídeo principal de esta noticia.