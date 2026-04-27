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Una "suegra empanada" fastidia una pedida de mano y se hace viral: "No me estropee el vídeo, señora"

"La que veis a la izquierda con círculo rojo es la madre de la novia", indica Hans Arús a sus compañeros de Aruser@s acerca de este vídeo viral que ha dado la vuelta al mundo desde Brasil.

Una "suegra empanada" fastidia una pedida de mano y se hace viral: "No me estropee el vídeo, señora"

Alfonso Arús disfruta de lo lindo con este vídeo viral de una pedida de mano que arrasa en internet debido a la metedura de pata de la suegra. "La que veis a la izquierda con círculo rojo es la madre de la novia", indica Hans Arús en Aruser@s. Y es que la mujer, que estaba admirando el Cristo Redentor de Brasil, una de las maravillas del mundo, no se dio cuenta de que tan solo unos pasos más allá, su yerno estaba pidiéndole matrimonio a su hija. Cuando por fin lo vio, casi interrumpe el momento, pero por suerte, una familia la apartó rápidamente. Una escena que puede verse al completo en la grabación. "No me estropee el vídeo, señora", resume el presentador del programa de laSexta, que celebra que en esta ocasión no todo saliera perfecto. Porque a veces, las cosas más divertidas surgen de lo inesperado.

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