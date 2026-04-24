Alfonso Arús alucina con el trabajador que recibió 74.000 euros por error, los gastó y se dio a la fuga

En Aruser@s, la colaboradora Alba Sánchez relata la insólita historia de un trabajador en Rusia que recibió por equivocación el sueldo de 34 compañeros y acabó en paradero desconocido.

El plató de Aruser@s se hace eco de uno de esos casos difíciles de creer. Según explica Alba Sánchez, todo comienza con un error bancario que cambia por completo la vida de un trabajador ruso. El hombre, que se encontraba de baja laboral, esperaba recibir unos 500 euros como ingreso extra antes de sus vacaciones. Sin embargo, lo que apareció en su cuenta fue una cifra muy distinta: 74.000 euros, correspondientes al sueldo de 34 de sus compañeros.

"Se dio cuenta de que era un error, pero aun así decidió gastarlo todo", relata la colaboradora, aclarando que, cuando la empresa detectó el fallo, se puso en contacto con él para reclamar la devolución del dinero.

Ante la imposibilidad de reintegrarlo de golpe, el trabajador propuso una solución. "Que le descontaran un 20% de su salario cada mes para ir devolviéndolo poco a poco", detalla la tertuliana.

Según explica Alba Sánchez, la empresa no aceptó las condiciones y, poco después, el hombre desapareció junto a su familia. "La noticia ha llegado hasta nuestro país precisamente por eso", concluye la colaboradora.

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