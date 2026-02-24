De Suecia a Almería en paddle surf: completa en dos años una épica travesía de 4.000 km remando

El aventurero sueco Jonas Böhlmark llega a Alme­ría en una tabla de surf tras más de dos años, noches a la intemperie y más de 4.000 kilómetros remando que ahora comparte en sus redes sociales.

Desde Suecia hasta Almería en paddle surf. Según cuenta la tertuliana Alba Sánchez, la aventura del sueco Jonas Böhlmark ha durado dos años, con varias paradas técnicas y noches durmiendo a la intemperie.

"No hay una ruta recta trazada, pero se calcula que ha hecho unos 4.000 kilómetros remando", comenta la colaboradora, que revela que el único apoyo del joven han sido dos personas que le han acompañado por tierra, principalmente para logística y asistencia si lo necesitaba. A pesar de los desafíos, ha logrado completar la travesía con éxito."Ahora está compartiendo sus historias a través de sus redes sociales", añade Alba Sánchez.

Desde el plató de Aruser@s, los tertulianos aplauden la hazaña y también destacan la peligrosidad de la aventura, las playas y el oleaje. "Según dice, una de las partes más complicadas fue el Estrecho de Gibraltar, por las corrientes a las que se enfrentó",asegura la colaboradora.