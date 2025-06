Sorprende a sus amigos vestido de náufrago y casi se pegan

El hombre que aparece disfrazado de náufrago llevaba mucho tiempo sin ver a sus amigos, por lo que decidió sosprenderlos apareciendo en la playa en la que se encontraban. Al estar caracterizado de esa manera, era prácticamente imposible que sus amigos lo reonocieran. "El riesgo de que le pegasen un guantazo esta ahí", comenta David Broc.

El chico apareció de la nada con una peluca y barba postiza, una camiseta blanca sucia y agujereada y un hueso en la mano con el que pegaba a sus amigos. Estos al ver que un hombre desaliñado se acercó y les empezaba a pegar con un hueso, saltaron a la defensiva al tono de: ¿Qué haces, qué haces?

Sin embargo, cuando entre risas se empezaba a quitar la peluca y la barba, los amigos no dudaron ni un segundo en ir a abrazarlo mientras gritaban de felicidad. Está claro que, aunque al principio no le reconocieron, después de la broma dijeron: "Está claro que no vas a cambiar nunca".

Algunos optan por llegar a casa de sus padres por sopresa, otros por plantarse en la cena de sus amigos sin previo aviso, pero no cabe duda de que este es uno de los recibimientos más originales.