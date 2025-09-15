Sofía Vergara, en urgencias en vez de en los Emmy: este es el motivo por el que no pudo ir a la gala

La actriz colombiana Sofía Vergara iba a ser una de las presentadoras de los Emmy, pero en lugar de acudir a la gala tuvo que ir a urgencias. Así lo cuenta ella misma en sus redes sociales, tal y como muestra Tatiana Arús en Aruser@s.

Anoché se celebró en el Teatro Peacock de Los Ángeles la 77ª edición de los Premios Emmy a la que asistieron las estrellas más destacadas de Hollywood y de la industria del cine internacional. Su alfombra roja se llenó de atrevidos y originales diseños, como el de Jenna Ortega, y otros más discretos, como el de Cate Blanchett, pero también hubo grandes ausencias, recuerda Tatiana Arús en Aruser@s.

Una de ellas fue la de Sofía Vergara, que en vez de a a la gala tuvo que irse a urgencias. Ella misma lo contaba a través de sus redes sociales. "Perdón, tuve que cancelar. Me salió una alergia ocular descomunal justo antes de subir al coche", escribe en su perfil de Instagram mostrando además una fotografía que da buena prueba de ello.

"Me recuerda a la chica que se sometió al tratamiento con las abejas", dice Alfonso Arús refiriéndose a un vídeo viral que emitieron hace tiempo en el programa de laSexta.

Alba Gutiérrez bromea acerca de que su intención fuera hacer un homenaje a la serie ganadora de la noche 'The Pitt', ambientada en una sala de urgencias. "Le hizo un guiño", dice, haciendo un chiste sin pretenderlo.