Ahora
Los mejores looks de los Emmy: del corpiño con joyas XL de Jenna Ortega al vestido minimalista y sofisticado de Selena Gomez

Alfombra roja

Los mejores looks de los Emmy: del corpiño con joyas XL de Jenna Ortega al vestido minimalista y sofisticado de Selena Gomez

Aruser@s repasa los mejores looks de la alfombra roja de los premios Emmy que se celebraron anoche en Los Ángeles y revisan los 'outfits' de Selena Gomez, Cate Blanchett, Scarlett Johansson, Jenna Ortega y Catherine Zeta-Jones.

Anoche se celebró en Los Ángeles la 77ª edición de los premios Emmy y, como no podía ser de otra manera, Aruser@s repasa, no solo la lista de ganadores, sino también, los looks y outfits que las estrellas han lucido en la alfombra roja.

De ello se encarga Tatiana Arús, quien destaca en primer lugar el vestido "minimalista" y "sofisticado" en color rojo de Selena Gomez. Jenna Ortega, la protagonista de 'Miércoles', dejó atrás las trenzas y el color negro para dar la bienvenida a este dos piezas con un top con joyas XL de Givenchy y una falda con abertura.

Su madre en la ficción, Catherine Zeta-Jones también llevó, a juicio de la colaboradora, un look "algo sobrio", con un corpiño con palabra de honor. Cate Blanchett eligió un mono de terciopelo de Armani Privé.

La última en desfilar en el plató del programa de laSexta es Scarlett Johansson con un vestido también en palabra de honor. "Es de las pocas que ha optado por un tono marfil", señala la tertuliana.

Las 6 de laSexta

  1. Las protestas por Gaza en La Vuelta abren una nueva batalla política: el PP hace "responsable de cada altercado" al Gobierno
  2. Guerra de Israel en Gaza, en directo | Israel mata en una noche a al menos 20 palestinos, entre ellos nueve mujeres y niños, de Ciudad de Gaza
  3. El Govern de Mazón grabó parte de la reunión de CECOPI por la DANA, pero no se lo trasladó a la jueza
  4. El maquinista del Alvia habla por primera vez tras el juicio: "Si tengo que entrar en la cárcel, entro, pero que se sepa la verdad"
  5. Segunda jornada de huelga en Barajas con esperas de una hora para pasar los controles
  6. El asesinato de Kirk une a la derecha y la extrema derecha con un solo objetivo: demonizar a la izquierda