Los mejores looks de los Emmy: del corpiño con joyas XL de Jenna Ortega al vestido minimalista y sofisticado de Selena Gomez

Aruser@s repasa los mejores looks de la alfombra roja de los premios Emmy que se celebraron anoche en Los Ángeles y revisan los 'outfits' de Selena Gomez, Cate Blanchett, Scarlett Johansson, Jenna Ortega y Catherine Zeta-Jones.

Anoche se celebró en Los Ángeles la 77ª edición de los premios Emmy y, como no podía ser de otra manera, Aruser@s repasa, no solo la lista de ganadores, sino también, los looks y outfits que las estrellas han lucido en la alfombra roja.

De ello se encarga Tatiana Arús, quien destaca en primer lugar el vestido "minimalista" y "sofisticado" en color rojo de Selena Gomez. Jenna Ortega, la protagonista de 'Miércoles', dejó atrás las trenzas y el color negro para dar la bienvenida a este dos piezas con un top con joyas XL de Givenchy y una falda con abertura.

Su madre en la ficción, Catherine Zeta-Jones también llevó, a juicio de la colaboradora, un look "algo sobrio", con un corpiño con palabra de honor. Cate Blanchett eligió un mono de terciopelo de Armani Privé.

La última en desfilar en el plató del programa de laSexta es Scarlett Johansson con un vestido también en palabra de honor. "Es de las pocas que ha optado por un tono marfil", señala la tertuliana.