Los 15 platos más icónicos de España, según un tiktoker: "El cachopo es como Melendi, fuera de Asturias, no lo recomiendo"

El tiktoker Álvaro Casares muestra su ranking definitivo sobre los 15 mejores platos de la gastronomía española. Spoiler: la fabada se lleva el oro.

Álvaro Casares, más conocido en redes como '@alvarocasaress', ha elaborado su particular ranking definitivo de platos españoles puntuando los 15 platos más representativos de nuestra cocina, desde los más sobrevalorados hasta los que considera auténticos tesoros nacionales.

En el último puesto, y sin cortarse un pelo, coloca al cachopo. "Me gusta, pero es como Melendi: fuera de Asturias no lo recomiendo", bromea. Le siguen el pulpo, que "se ha encarecido tanto que le ha dejado de gustar", y las croquetas, en el puesto 13: "Eran uno de mis platos favoritos hasta que me enteré de que eran franceses".

Subiendo en la lista aparecen clásicos como la ensaladilla rusa y el gazpacho, en los puestos 12 y 11 respectivamente. En el 10, unas buenas migas, y en el 9, cómo no, la tortilla de patatas clásica: "Ni muy seca que parezca un adoquín, ni tan líquida que te la tengas que comer con cuchara".

Llegando al lo alto de la lista, entran en juego los pesos pesados. Entre los cinco primeros se cuelan platos como las albóndigas o las patatas con huevos fritos, pero es el top 3 el que concentra más pasión: en el tercer puesto, los bocatas, "por su versatilidad"; el segundo es para unas reconfortantes lentejas con chorizo y, coronando el ranking, la fabada asturiana, que se lleva el oro con un simple "Gracias, Asturias".