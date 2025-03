Shakira se sincera sobre su ruptura con Gerard Piqué: "Uno puede ser feliz con un dolor profundo"

Shakira ha dado una entrevista para un medio mexicano en la que se ha sincerado y ha reflexionado sobre su ruptura con Gerard Piqué. "Todos pasamos por momentos difíciles y por alguna decepción pero hay que seguir celebrando la vida con la gente que uno ama y aquellos que nos valoran de verdad", ha afirmado la artista colombiana. Además, la cantante ha destacado que una cosa que ha aprendido es que "uno puede ser feliz con un dolor profundo".

Tatiana Arús destaca que Shakira "deja un poco la puerta abierta a que sigue sintiendo algo de dolor" por su ruptura. Por otro lado, la colaboradora explica el acercamiento entre la colombiana y Antonio de la Rúa, su anterior pareja a Gerard Piqué. "Hace un par de años nos fijamos en que se volvían a seguir en redes sociales", detalla Tatiana Arús, que resalta que "por lo visto, ha vuelto a contar con sus servicios para sus nuevas giras y empresas".

"Parece que han enterrado ese hacha de guerra", afirma Tatiana Arús, que recuerda que "cuando falleció la madre de Antonio de la Rúa, también escribió un mensaje muy bonito Shakira en redes sociales". "Quería volver al wakarumor, pero a la inversa", destaca Alfonso Arús, que afirma que es "un viaje de ida y vuelta". Por su parte, Patricia Benítez reflexiona sobre la amistad entre exparejas: "¿Os dais cuenta que si eres amigo de tu ex y no tienes hijos con él, siempre hay rescoldos?". "Es un ex del que no debes ser amigo, es peligrosísimo", advierte la colaboradora en el plató de Aruser@s.

Por último, Shakira ha afirmado en la entrevista que no ha escuchado los gritos contra Gerard Piqué en sus conciertos porque lleva audífonos. "Yo no escucho porque tengo esto y esas cosas no las escucho mucho, escucho lo bonito, como 'Shakira, Shakira', pero otras cosas mejor no", ha asegurado.