Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia las imágenes que han publicado Shakira y Jennifer Lopez en sus redes sociales por el Día de la Madre en Estados Unidos. Y es que, a diferencia de España, allí este día tan especial se celebra el segundo domingo de mayo.

"Es una imagen que habla por sí sola", destaca la colaboradora de la fotografía inédita de Shakira junto a sus hijos con Gerard Piqué: Milan y Sasha. Y es que los tres aparecen tocando algún instrumento: "Vemos cómo a los tres les une la música. Y es que ella ya ha desvelado en alguna ocasión que Milan compone muy bien". Por otro lado, Jennifer Lopez ha abierto su álbum familiar publicando algunas fotografías inéditas de su faceta como madre con sus hijos con Marc Anthony.

"Es curioso porque las fotos de Jennifer Lopez sin maquillaje cada vez se hace más difícil identificarla", confiesa Alfonso Arús, que insiste en que "es muy difícil" y cuenta una anécdota que él mismo vivió: "A mí me costó 20 minutos, la tuve delante en el año 97 y yo ya no sabía distinguir si era Jennifer Lopez o no... calcula en el año 24".