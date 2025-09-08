Ahora
Shakira 'invoca' a la lluvia al cantar 'Whenever, Wherever': así fue el impactante momento viral

En este vídeo puedes ver el impactante momento viral en el que comienza a llover sobre Shakira cuando la artista extiende los brazos para empezar a cantar 'Whenever, Wherever'.

Shakira ha protagonizado un icónico momento durante su concierto en México, donde la artista ha 'invocado' a la lluvia en el momento preciso. Y es que mientras la cantante extendía los brazos en el inicio de su conocido tema Suerte (Whenever, Wherever), la lluvia comenzó a caer sobre el estadio de la ciudad mexicana de Querétaro.

"Parece que invoque a la lluvia, te marcas un puntazo", destaca Tatiana Arús en el plató, donde Rocío Cano afirma que "ni aposta le queda tan bien". Por su parte, Alba Gutiérrez recuerda que, precisamente, en el videoclip de esta canción, la artista colombiana aparece mojada. "Le va de coña la canción", destaca la colaboradora en el plató.

Shakira muestra su camerino inundado

Antes de su concierto en Querétaro, Shakira mostraba en sus redes sociales su camerino completamente inundado. "Fijaos bien en la que está cayendo, pero eso no le impide a la colombiana llevar a cabo su concierto", afirmó Tatiana Arús al enseñar el momento en el siguiente vídeo.

