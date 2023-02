Quizá había cantado mucho desde su ruptura con Gerard Piqué, pero solo lo había hecho en sentido literal. Por primera vez desde la separación, Shakira ha hablado en una entrevista de su vida personal y su relación con el exfutbolista.

El periodista Enrique Acevedo - del programa 'En punto', transmitido por Televisa - fue el encargado de conducir esta charla en la que la artista colombiana cita a Madeleine Albright, la primera mujer nombrada secretaria de Estado en Estados Unidos, con su frase célebre "hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras".

La cantante de 'BZRP Music Session #53' o 'Monotonía' o 'TQG' (dedicadas a su expareja), ha asegurado que considera que, teniendo en cuenta su posición, tiene el deber de usar su voz para prestársela a quienes quizá no pueden hablar. "Me he dado cuenta que las mujeres estamos en un momento realmente clave para la sociedad", ha expresado.