El '1x1 del Sevilla' recupera la noticia de la aparición de Ricky Martin en el concierto de Madonna. Hay personas que dicen que el cantante puertorriqueño tuvo una erección durante el concurso del bailes eróticos del que fue jurado. "Son gajes del oficio", opina El Sevilla , que dice que se está "hablando por hablar" sin saber realmente que ocurrió. El colaborador de Aruser@s expone tres teorías que le pudieron pasar al artista.

La primera es que muchas veces cuando te invitan a cantar en un concierto estás esperando en el backstage con un micrófono inalámbrico y no sabes dónde guardarlo. "Te lo puedes poner atrás, o a lo mejor Ricky se lo metió ahí adelante, y al sentarse y levantarse el micrófono se puso en vertical", explica. La segunda hipótesis sobre lo que pudo pasar tiene que ver con quién te invita a cantar. "A mí me invita Madonna a cantar y me emocionaría, lo que pasa es que cada uno se emociona de una manera. A mí se me pondrían los pelos de punta y a él se le puso otra cosa de punta", comenta. La tercera es que a lo mejor la 'reina del pop' le dijo que iban a cantar dos canciones sin parar. "Cuando termine la primera, la vamos a empalmar con la segunda", dice en tono cómico.

Alfonso Arús pregunta al Sevilla si alguna vez ha tenido una erección en un escenario. El cantante le responde que no, pero reconoce que nunca le han puesto delante a esos dos bailarines. "A mí me vienen esos dos chavales fornidos y creo que también hubiese tenido la erección", sentencia.