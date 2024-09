Alfonso Arús le muestra a El Sevilla una noticia que explica por qué el ser humano es supersticioso y quiere saber la opinión del colaborador al respecto porque la explicación es confusa. El cantante opina que el artículo es maravilloso y muy interesante. "Yo soy súpersupersticioso por si acaso", expone el artista, que cuenta que el artículo dice lo mismo, que creemos en las supersticiones por si son reales.

"Yo tengo todas menos las rockeras", afirma El Sevilla, que asegura que el número 13 y los gatos negros le dan "buen rollo". El líder de los Mojinos Escocíos no tiene claro para quién es la mala suerte cuando un humano se cruza con un gato negro, si para el animal o para el hombre.

"Yo soy de los que no pasan por debajo de una escalera por si acaso, no por si cae algo", cuenta el colaborador, que añade que él si ve unas tijeras abiertas las cierra pero no para no cortarse, sino que lo hace por si es verdad que da mala suerte. El Sevilla termina afirmando que al final las personas creen en este tipo de cosas más por si son ciertas que porque piensen que son reales.