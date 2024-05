'Titi cómeme el toto' es el título de la canción que va a publicar Leticia Sabater este verano y el nombre de la canción no ha pasado desapercibido para Alfonso Arús que quiere conocer la opinión de El Sevilla. El cantante opina que la artista no decepciona. "Hay quien dice que es patético lo que hace pero siempre ha hecho lo mismo", comenta el vocalista de los 'Mojinos Escocíos', que añade "si es patético lo de ahora, lo es lo de antes y su línea de patético no decepciona".

El Sevilla explica que hay personas que odian lo que hace y otras que les encanta y reconoce que él está en el segundo grupo. "Leticia con el nombre ya ha vendido la canción, esto no es un título, es un eslogan publicitario", reconoce el colaborador, que opina que lo dice "todo". "Leticia quiere que venga Titi y le coma el toto", afirma El Sevilla, que comenta que esto no va a ser una canción que hable de filosofía, de soledad o valores.

El 'showman' cuenta que falta una semana para que publique la canción y reconoce que está deseando que salga después de ver el anticipo que han sacado en redes sociales. "Es una canción con proyección, de la que se pueden sacar secuelas", expone.