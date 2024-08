"Ya está todo dicho, ya no hay ni que comentar", asegura El Sevilla cuando Alfonso Arús muestra esta noticia viral en Aruser@s y le pide que haga su peculiar análisis diario con ella. A pesar de que parece quedarse sin palabras, el cantante de los Mojinos Escozíos comenta la jugada.

Y es que, tal y como él apunta, "lo que no haga una madre por su hijo o hija no lo hará nadie". "En este caso, el niño le ha dicho a la madre que quiere que se hagan 'criptomillonarios'. Yo me pongo en el lugar del niño y si le digo a mi madre 'mamá, nos vamos a hacer criptomillonarios', me va a decir que sí, pero pensaría que estamos hablando de Jesucristo", explica.

Lo más sorprendente es el cómo lo han conseguido. "Pues, enseñando los pechos. La gente le pedía que se quitara la ropa", narra. El colaborador bromea. "Se puede decir que le ha dado el pecho dos veces, cuando era bebé y ahora".

