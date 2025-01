Álvaro Morata y Alice Campello confirman su reconciliación: estos son los detalles

"He hablado directamente con Álvaro Morata y me confirma que se han dado una segunda oportunidad y que probablemente lo anunciarán en sus redes sociales en breve", afirma Javier de Hoyos.

"Javier de Hoyos ha dado la noticia en 'Ni que fuéramos Shhh' que supondría mi éxito absoluto en cuanto a las apuestas y la derrota tremenda de Patricia Benítez", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s al hablar de la posible reconciliación entre Álvaro Morata y Alice Campello.

Por lo visto, Javier de Hoyos se puso en contacto con Álvaro Morata después de que un diario italiano afirmara que la pareja se habría dado una segunda oportunidad tras ver a la modelo acudiendo al estadio donde jugaba su exmarido. "Javier de Hoyos le avisó de que se habría publicado esa información, y, por lo visto, Morata le confirmó que se han dado una segunda oportunidad", asegura Tatiana Arús, que explica que, si es verdad, se alegra.

"He hablado directamente con Álvaro Morata y me confirma que se han dado una segunda oportunidad y que probablemente lo anunciarán en sus redes sociales en breve", afirma Javier de Hoyos en su vídeo de Instagram, donde destaca que le hace mucha ilusión. "Evidentemente, cuando hay tanto amor tras una ruptura y cuando al final los motivos son tonterías, se merecen una segunda oportunidad", explica el periodista, que insiste en que el motivo por el que rompieron era "porque no se entendían": "Seguro que ahora ponen medidas en esta segunda etapa".

"Me han sobrado cinco meses", destaca Alfonso Arús, al explicar que él había apostaba que se reconciliaban antes de verano. Sin embargo, Patricia Benítez destaca que cree que esta reconciliación se debe a temas de dinero: "Cuatro pensiones es complicado". "Si hay una pareja que evidencia lo que es el amor es esta", insiste el presentador, que destaca que "se echan de menos". No obstante, Patricia Benítez insiste en que esta reconciliación no tiene futuro: "De aquí a un año y medio, hablamos".