"¿Es el que llevas puesto o el bueno lo tienes en el banco?", le pregunta Joaquín a Tamara Falcó en su programa 'El novato' sobre el anillo de compromiso que le regaló Íñigo Onieva. La marquesa de Griñón reconoce que "es el que es" entre risas y que no sabe dónde está. "Se me cayó", confiesa, tal y como podemos ver en este fragmento emitido en Aruser@s.

Alfonso Arús no puede creérselo. "¿Me está diciendo que ha perdido el anillo?", pregunta asombrado. "Y vale una pasta", añade Tatiana Arús. 15.000 euros. "Ese anillo está gafado", es la conclusión de Angie Cárdenas.

Pero Rocío Cano no lo da por perdido. De hecho, nunca da nada por perdido, porque es devota de San Cucufato. La colaboradora se presta a hacer el ritual para que el anillo aparezca este mismo fin de semana. "Hay que rezar un Padre Nuestro y tres Ave Marías y decir esta frase, ¿la puedo decir?", pregunta antes, por si acaso.

A la respuesta afirmativa del presentador, 'Pifostio' se lanza. "San Cucufato, San Cucufato, los coj**** te ato, hasta que no los encuentre no los desato", recita. "¿Los cordones?", pregunta Angie Cárdenas. No, no son los cordones.