Durante la presentación de la última colección de Tamara Falcó con Pedro del Hierro, la marquesa de Griñón ha hablado con los reporteros sobre su relación con Íñigo Onieva tras su boda y luna de miel. Tamara Falcó ha confirmado el reinicio de su tratamiento de maternidad: "Me encantaría ser madre". Además, aunque al principio ha destacado que no le gusta la pregunta sobre si prefiere tener un niño o una niña. finalmente, ha afirmado que "una niña estaría bien".

"La Tamara casada la veo igual que la soltera, no ha evolucionado", declara Alfonso Arús. Por otro lado, Tamara Falcó también ha hablado sobre la infidelidad que sufrió por parte de Íñigo Onieva antes de su boda y ha destacado que ella no es una mujer controladora: "Yo no creo que eso funcione, cada cual es responsable de sus actos".