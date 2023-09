Joaquín arranca una nueva temporada de 'El novato' en Antena 3 y, como siempre, lo hace bien rodeado de toda su familia. Entre ellos, surgen las risas cuando su mujer, Susana Saborido, asegura que ella podría pasar por una joven de 22 años. "Si te haces dos o tres operaciones, puede que pase", asegura el exfutbolista.

Sus hijas creen que tampoco así lo conseguiría. "¿Tú no me ves a mí como tu hermana mayor? O sea, si mi niña tiene 16 años y yo tengo 36 y aparento 22", exclama ella indignada. Los abucheos de su maridos y de las niñas no tardan en llegar.

"36 en cada pata tienes tú. Tú eres de la quinta de Ana Obregón", bromea el exfutbolista, tal y como podemos ver en este fragmento del programa recogido en Aruser@s.