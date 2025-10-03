Así es la muñeca de la princesa Leonor en su versión militar de edición limitada

La muñeca de la princesa Leonor en su versión militar saldrá a la venta el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, costará 99,95 euros y será una edición limitada.

La princesa Leonor ya tiene su nueva muñeca de versión militar. Y es que la empresa alicantina 'Antonio Juan' ha sacado esta nueva versión inspirada en la princesa Leonor, que saldrá a la venta el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre. Costará 99,95 euros y será una edición limitada.

"Cuando tienes una muñeca es posible que acabes protagonizando vídeos virales", advierte Alfonso Arús sobre lo mal que trata la gente, a veces, a las muñecas. Por su parte, Alba Gutiérrez reflexiona: "Si la barbie peluquera lleva sus complementos como el secador y el peine, ¿la de Leonor también llevará sus accesorios de militar?".

Por último, Tatiana Arús enseña cómo era la anterior muñeca inspirada en Leonor cuando iba al colegio: "Esta costaba unos 40 o 50 euros y se puede comprar en caja en la actualidad por 110 euros porque es de coleccionista". "Lo que no entiendo es que no hagan mulecas de toda la familia para tener una muñeca de Victoria Federica o de Sofía", afirma Alfonso Arús.

