Un panadero regala un pan de nueve kilos al rey Felipe, la reina Letizia y la princesa Leonor en su visita a Navarra

El rey Felipe, la reina Letizia y la princesa Leonor han sido recibidos por todo lo alto en su llegada a Navarra, donde un panadero les ha regalado un pan de hogaza de nueve kilos.

Los reyes de España han realizado una visita junto a la princesa Leonor en Navarra, donde los ciudadanos les han recibido por todo lo alto entre vítores y aplausos.

"La princesa Leonor ha abandonado momentáneamente la Academia General del Aire (AGA) de San Javier, en Murcia", donde se encuentra finalizando su formación militar, explica Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia los mejores momentos. Además, Tatiana Arús destaca que la princesa "debía celebrar su título de princesa de Viana.

"Ha sido una jornada muy intensa ya que en apenas 48 horas han visitado cinco localidades y han tenido siete actos", destaca Tatiana Arús, que explica que "uno de los momentos más destacados ha sido cuando, Alfonso, un panadero, les ha regalado a los reyes un pan de hogaza de nueve kilos". Puedes ver la reacción del rey Felipe al verlo en el vídeo.

Por último, tanto Letizia como Leonor han sido tan cercanas que han cogido los teléfonos de los ciudadanos que las esperaban para fotografiarse con ellos.

