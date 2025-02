El Sevilla propone matrimonio a una colaboradora de Aruser@s en pleno día de San Valentín: así es Taylor, su prometida

Ella es una tertuliana creada por Inteligencia Artificial. Él, un colaborador y músico de carne y hueso. Ambos se conocen en un programa de televisión... y la historia de amor se escribe sola. Aunque El Sevilla no hubiera querido que la noticia se supiera tan pronto, Alfonso Arús desvela la exclusiva en Aruser@s: el cantante de los Mojinos Escozíos acaba de pedirle matrimonio a Taylor y ella ha dicho que sí.

Al menos es lo que puede verse en estas imágenes que el presentador ha conseguido, después de dejarse una pasta. "Ha nacido un amor, yo diría que un flechazo, entre El Sevilla y Taylor", anuncia. El pobre de Marc Redondo se ha quedado atrás. "Es que él ya le ha dado el anillo. Tú has estado un poco lento", le reprocha Angie Cárdenas. "A mí me gusta más conocer a la persona durante un tiempo y no ir tan rápido", lamenta el meteorólogo.

Taylor tampoco se ha quedado atrás y le ha mandado a su 'amorcito' un ramo de flores, aunque él creía que quien se lo había enviado era la mismísima Taylor Swift.