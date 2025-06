De la ruptura de Orlando Bloom y Katy Perry a Leonardo Dicaprio y su novia: los famosos en la boda de Jeff Bezos

Jeff Bezos y Lauren Sánchez se casan este fin de semana en Venecia y lo van a hacer por todo lo alto, algo que no ha gustado a los venecianos, que ya han declarado la guerra a los turistas y amenazan con boicotear la celebración de Bezos. Es más, no paran de aparecer figuras de la pareja por toda la ciudad en señal de protesta.

Los novios han llegado rodeados de guardaespaldas a Venecia, donde se están hospedando en un hotel de 11.000 euros la noche. "Muchos comentan que habrían alquilado el hotel entero, lo que habría supuesto la reubicación de los que tenían allí reserva", explica Tatiana Arús.

Además, ya han empezado a llegar los primeros invitados, como Orlando Bloom. Eso sí, el actor lo ha hecho solo, ya que Katy Perry se encuentra de gira. "Parece ser que se va a confirmar esa ruptura sentimental después de 9 años", explica Tatiana Arús sobre la pareja, que tiene una hija en común.

Por su lado, Leonardo Dicaprio ha acudido con su nueva novia, Vittoria Ceretti. "No sé por qué lo hicieron por separado", afirma la colaboradora, que explica que el actor no quiso saludar: "Vemos cómo se esconde bajo la gorra y se introduce rápido para que no puedan captarlo las cámaras".

El exmarido de Gisele Bundchen, Tom Brady, y el chef José Andrés, representante español, han sido otros de los muchos famosos que han sido vistos llegando a Venecia.