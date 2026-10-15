El Rubius desata la locura en Gijón con más de 1.000 personas: "Había gente subida a los árboles"

Tatiana Arús muestra en este vídeo cómo más de 1.000 personas se han reunido en Gijón para ver al youtuber El Rubius y conocer su nueva colección de zapatillas.

El Rubius ha arrasado en Gijón, donde ha reunido a más de 1.000 personas para presentar su nueva colección de zapatillas en la tienda Siroko. "Había gente hasta subida a los árboles", destaca Tatiana Arús al mostrar las imágenes en este vídeo, donde detalla que lo más curioso de estas zapatillas es que se pueden comprar de manera individual.

"Una zapatilla cuesta 60 euros y las dos cuestan 120 euros", explica la colaboradora, que destaca que en la colección tiene , pro ejemplo, "el par de las cielo e infierno, que cada una es totalmente diferente".

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