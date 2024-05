"No dejan de sorprendernos los looks de Rosalía", destaca Tatiana Arús, que afirma que "ya avanza esas tendencias de cara a primavera-verano". "Es cierto que el vestido estilo gasa recuerda a la colección de Victoria Beckham para Mango", resalta la colaboradora al enseñar en el vídeo principal de esta noticia el último look de la artista catalana.

Eso sí, lo que más ha sorprendido de su último look ha sido verla con una chaqueta inspirada en una camisa de fuerza. "Es una chaqueta pero no ha trascendido quién es el diseñador", afirma Tatiana Arús en el plató, donde Angie Cárdenas firmaría por Balenciaga.