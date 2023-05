Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s la entrevista más intima de una de las parejas del momento: Rosalía y Rauw Alejandro. Los cantantes han concedido una entrevista a la revista 'GQ' en la que han desvela cómo el artista pidió matrimonio a la española.

"Fue en la casa de su abuela, en la parte más arriba", recuerda la arista, que cuenta cómo empezaron a haber "fuegos artificiales y se veía todo Puerto Rico". "Yo no me lo esperaba y él dijo que me quería enseñar un sitio", explica Rosalía, que recuerda cómo su pareja empezó a buscar algo. "Se me quedó atascado", explica Rauw Alejandro sobre cómo no podía sacar el anillo del pantalón. Finalmente, el cantante, arrodillado, pidió matrimonio a su chica, que se puso a llorar.

"Son como Enrique Ponce y Ana Soria, pero en fogoso", destaca Alfonso Arús al ver el vídeo, en el que Rauw Alejandro también desveló qué tres cosas lleva siempre la española en su bolsa. Además, en el plató de Aruser@s destacan las diferentes personalidades de cada uno. "Es obvio que de los dos, ella es la divertida", destaca Alfonso Arús. Una opinión que comparte Tatiana Arús, quien afirma que mientras Rosalía es chispeantes y rápida mientras que Rauw "es más empanado", lo que hace que "la combinación sea muy buena".