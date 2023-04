Durante 14 horas, Twitter ha sido el escenario de un profundo debate: ¿se puede encontrar la amistad en Tinder? La 'bomba' ha estallado en esta red social. "Una persona decía que le gustaría encontrar amigos en lugar de pareja a través de la app y otros usuarios han dicho que no está hecha para encontrar amistades", explica Hans Arús. Pero, como todos nos imaginamos, no han llegado a ninguna conclusión.

"Pero si cuando se rompe una pareja siempre se dice aquello de 'podemos continuar como amigos' me estáis dando la razón de que sí se pueden encontrar amigos en Tinder", argumenta Alfonso Arús. Sin embargo, Alba Gutiérrez ve un importante matiz en la afirmación del presentador. "Tú lo has dicho, encontrar, no buscar. Cuando buscas pareja, a veces, con la persona que conoces no ves un futuro de pareja, pero sí encuentras amigos", comenta.

Rocío Cano cuenta su experiencia personal con esta app. "Yo creo que es una buena forma de conocer gente. Es más, una vez la utilicé y empecé a correr a raíz de una cita Tinder que se convirtió, evidentemente, en una amistad", cuenta la colaboradora. "Pero tú no quedabas para ser amiga de esa persona", responde su compañera Alba Sánchez, que abuchea a 'Pifostio'.