Carritos de Maluma con productos colombianos aparecen a la vez en diferentes ciudades como Madrid o Nueva York

Maluma ha generado gran expectación al colocar carritos con su cara y productos colombianos en diferentes ciudades de todo el mundo. Desde Madrid a Buenos Aires, pasando por Nueva York o Bogotá.

Maluma ha generado una gran expectación en Madrid con un carrito lleno de productos colombianos y el lema 'Loco por volver', que, según explica Tatiana Arús, "será el título posiblemente de su próxima gira".

Además, la colaboradora de Aruser@s enseña algunos de los objetos que lleva en el carro, como "pelotas de plástico, tazas, muñecos...". "Hay algunos objetos realmente inútiles", confiesa Alfonso Arús al ver este vídeo.

"La gracia es que en diferentes ciudades como Nueva York, Bogotá o Buenos Aires de forma simultánea se iba viendo este carrito", explica Tatiana Arús.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido