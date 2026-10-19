Bella Hadid arranca el desfile de Victoria's Secret con un espectacular look lleno de flores

Adriana Lima se ha convertido en el ángel de Victoria's Secret que más veces ha desfilado mientras que Bella Hadid ha vuelto a arrancar el desfile con un espectacular look de flores.

El desfile de Victoria's Secret ha vuelto a Los Ángeles tras varios años celebrándose en Nueva York. Bella Hadid ha sido la encargada de dar comienzo al desfile, que ha lucido un diseño muy colorido de flores. "Nos gusta ver que, de nuevo, vuelven a apostar por Bella para dar comienzo al desfile", destaca Tatiana Arús, que explica que "Adriana Lima" seguía "de cerca" a la hermana de Gigi Hadid.

Lima, que suele ser uno de los rostros más conocidos, se ha consagrado como la modelo que lleva más desfiles a sus espaldas, con 21. Tras ella, se encuentra Alessandra Ambrosio, con 20 desfiles mientras ue Candice Swanepoel lleva 14 desfiles.

Otras modelos como Irina Shayk y Ashley Graham también han repetido como 'ángeles'. "Graham suele ser alguna de las modelos curvy más habituales después de que desde hace años Victoria's Secret haya metido a modelos curvy", explica Tatiana Arús en el plató, donde Aalfonso Arús lamenta que "Irina Shayk no sonríe nunca".

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