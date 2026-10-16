Sydney Sweeney cumple su promesa a sus fans: el momento viral en el que regresa a hablar con ellos

"Voy allí y vuelvo", promete a sus fans Sydney Sweeney en este vídeo, donde se puede ver cómo la joven actriz cumplió su promesa y regresó junto a ellos para hacerse fotos, charlas y firmar autógrafos.

Sydney Sweeney ha protagonizado un icónico momento cuando lejos de intentar esconderse de sus fans, como Taylor Swift, les ha hecho una promesa. La actriz ha saludo a sus fans, que la estaban esperando entre gritos al otro lado de la calle, y les ha prometido que tenía que ir a un sitio, pero que iba a volver para estar con ellos.

"Voy allí y vuelvo", se le escucha decir a la exitosa actriz en el vídeo principal de esta noticia, donde se puede ver cómo la joven luego regresa para charlar, hacerse fotos y firmar autógrafos.

Por otro lado, Alfonso Arús destaca que "corría el rumor de que se hubiera teñido, pero vemos que era una peluca".

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