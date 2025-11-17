Retiran el carnet de conducir a Cruz Beckham: "Debe de haber algo que no han dicho"

Según una noticia, Cruz Beckham ha pedido el carnet de conducir porque "iba a 38 kilómetros hora cuando tendría que ir a 30". "Debe de haber algo más que no nos han dicho", afirma Tatiana Arús.

Alfonso Arús destaca en el plató de Aruser@s que "no le va nada bien a Cruz Beckham", hijo de David y Victoria Beckham después de que le retiraran el carnet de conducir tras acumular dos infracciones de tráfico. Tatiana Arús detalla que, "según la noticia él iba a 38 kilómetros hora cuando tendría que ir a 30".

"Si es cierto me parece exagerado", asegura Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús destaca que "iba a la velocidad de un tractor". "Es una velocidad de tortuga", insiste el presentador mientras que la colaboradora explica que "si vas en bicicleta lo superas".

Por eso, Tatiana Arús insiste en que, seguramente, haya algo más que no se sepa: "Dicen que le gusta el tema de la velocidad, igual allí lo deben de medir de manera diferente. Debe de haber algo más que no nos han dicho". Finalmente, Cruz Beckham deberá hacer un curso para recuperar el carnet.

