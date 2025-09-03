Un reputado chef cocina comida gourmet para los animales de un zoo: "Al pingüino no le hace mucha gracia el poke"

Aruser@s se hace eco de este divertido vídeo viral de Nick DiGiovanni, un famoso chef estadounidense que se ha puesto a cocinar para los animales de un zoo, desde los leones hasta los pingüinos.

Aunque estos no sean los clientes más exigentes a los que el chef estadounidense y creador de contenidos Nick DiGiovanni ha tenido que atender, sí que son, sin lugar a dudas, los más animales. Y es que, como vemos en este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s, el cocinero ha decidido derrochar sus artes culinarias con los pingüinos de un zoo.

"Como les encanta el pescado, pensé en prepararles un 'poke bowl'", cuenta él mismo en esta publicación. "Vamos a alinear todos los ingredientes frescos para que se vean atractivos para los pingüinos y terminamos con un delicioso y oloroso pescado", explica. Como era de esperar, a este pequeño solo le interesa el pez que sostiene el youtuber entre sus manos.

Más cuidado tiene que tener con el león, su próximo comensal, para el que ha preparado un chuletón. "Cocinaremos un tomahawk de wagyu australiano. La idea es lograr un sellado leve", detalla. Tras cortar la carne en rebanadas, coloca los filetes sobre un plato y el león sale de su jaula. "Voy a rogar porque se coma la carne y no a mí", bromea.

En el plató del programa de laSexta, Marc Redondo solo piensa en ese delicioso chuletón. "Ahora mismo me metería uno...", confiesa.