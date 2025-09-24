Ahora
La reina Letizia se salta el protocolo al saludar a los ciudadanos antes que a las autoridades en la Universidad de Salamanca

Al salir del coche a su llegada a la Universidad de Salamanca, la reina Letizia se acercó a los ciudadanos que allí la esperaban para saludarse y, luego, saludó a las autoridades, protagonizando este momento viral.

Alfonso Arús destaca cómo "la reina Letizia se ha saltado el protocolo al llegar a un campus de la Universidad de Salamanca". Y es que como enseña Tatiana Arús en el vídeo principal de esta noticia, la reina Letizia acudió a Salamanca por el Día Mundial de la Investigación contra el Cáncer y, al salir del coche, decidió acercarse a los ciudadanos que la esperaban en la calle antes de ir a saludar a las autoridades.

No es la primera vez que la reina Letizia se salta el protocolo. Hace unos días, también lo hizo durante su viaje a Egipto, donde acudió con el rey Felipe. La reina Letizia, conocida por su naturalidad, protagonizó un momento viral al abrazar a una conocida, como puedes ver en este vídeo.

Por otro lado, "hemos visto en la Casa Real británica a la princesa Ana como nunca antes", destaca Alfonso Arús, que explica que acudió a "una fábrica de lencería" con motivo del undécimo aniversario del local. "Igual ha pillado cosas para la familia", afirma el presentador.

