Ariane de Holanda debuta en el Día del Príncipe con un vestido de Victoria Beckham que ya llevó la reina Letizia

Tras cumplir 18 años, la princesa Ariane de Holanda, hija pequeña de los reyes Guillermo y Máxima, ha debutado en un desfile junto a sus hermanas luciendo un bonito vestido de Victoria Beckham.

Alfonso Arús repasa en el plató de Aruser@s las noticias más destacadas de las monarquías europeas. Por ejemplo, Amalia, Alexia y Ariane de Holanda han desfilado por primera vez juntas en el Día del Príncipe después de que la hija menor de los reyes de Holanda haya cumplido la mayoría de edad. El look elegido por Ariane en su debut ha sido un vestido firmado por Victoria Beckham.

"De hecho, anteriormente lo lució la reina Letizia en color verde oliva satinado", explica Tatiana Arús, que muestra las imágenes en el vídeo principal de esta noticia, donde también enseña cómo la familia real británica se ha reunido para despedir a la duquesa de Kent.

Por último, el príncipe Harry ha concedido una entrevista a 'The Guardian' tras su encuentro con su padre, el rey Carlos, en su visita a Reino Unido. "Creo que parte de la prensa británica quiere creer que soy miserable, pero no es así", ha asegurado el príncipe Harry, que ha destacado que está muy feliz con él mismo y con la vida que lleva.

Además, ha defendido que no creía "haber aireado" sus "trapos sucios en público": "Fue un mensaje difícil, pero lo hice de la mejor manera posible". "Sé que molestó a algunas personas, pero dije mi verdad" ha insistido el príncipe Harry, que ha finalizado asegurando que no era "cabezonería sino tener principios": "Tengo la conciencia tranquila".