El cómico vídeo del Golden Retriever más paciente del mundo en 'la fiesta de la espuma'

La reacción de este Golden Retriever al baño que le ha preparado su dueño ha hecho reir a los colaboradores de Aruser@s en el plató. "Está harto del niño", bromea Hans Arús.

"No sé si habrá quedado lo suficientemente enjabonado el perro", lanza con ironía Alfonso Arús en el plató de Aruser@s. Y es que, como vemos en el vídeo sobre estas líneas, estamos ante el Golden Retriever con "más paciencia del mundo".

El pequeño de la casa ha decidido que era hora de bañar a su perrete. Un momento frustrante para algunas mascotas, y placentero para otras. En este caso, el can parece disfrutar del baño. Eso sí, quizás ya es hora de pasar al aclarado.

"El perro no puede estar más cansado del niño", asegura Hans Arús, algo en lo que está de acuerdo Angie Cárdenas: "No quiere ni mirarlo".