La reflexión de Alfonso Arús: "Si me merezco un premio y me lo dan tarde, no voy a buscarlo"

Tras la reacción de Mariah Carey

"Si yo considero que me han ninguneado o ignorado, ya te apañarás, envío al que sea", explica Alfonso Arús sobre qué haría él si le dieran un premio más tarde de lo que cree que merece.

Mariah Carey ha ganado por primera vez el premio MTV Video Vanguard del Año y lo ha celebrado lanzando una pullita en su discurso. "No me puedo creer que reciba mi primer MTV esta noche", ha confesado la artista sobre el escenario, donde ha bromeado al recoger el galardón: "¿Qué cojones estaban esperando?". "Estoy bromeando", ha terminado reconociendo la artista.

Sin embargo, Alfonso Arús se pone en su lugar y reflexiona sobre qué hubiera hecho él: "Está muy bien porque yo no lo haría". "Yo creo que me merezco un premio que no me dan y me lo dan tarde y no voy a buscarlo", reconoce el presentador, que confiesa que si considera que le "han ninguneado o ignorado" no iría a recogerlo, sino que enviaría a alguien.

Mariah Carey, Ariana Grande y Ricky Martin han sido algunos de los grandes protagonistas del evento. Ariana Grande ha ganado el premio a Mejor Vídeo del Año mientras que Ricky Martin ha conseguido el premio Icono Latino del Año. El cantante, además, ha ofrecido un gran espectáculo en el que ha repasado sus grandes actuaciones y ha dedicado el galardón a sus hijos. "Se lo quiero dedicar a mis hijos, todo lo que tengo lo hago con vosotros en mi mente y en mi corazón", ha destacado el artista.

