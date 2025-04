Rebecca Loos habla por el 50 cumpleaños de David Beckham: "Me enfrenté a la pareja más poderosa"

"Fue muy valiente enfrentarlos, me he mantenido fiel a la verdad", asegura Rebecca Loos sobre David y Victoria Beckham, de los que dice que "tienen todo el dinero del mundo para contratar a los mejores relaciones públicas y abogados".





"En mi opinión, fue muy valiente enfrentarlos, me he mantenido fiel a la verdad, nunca he exagerado ni mentido en nada", ha asegurado la que fuera niñera de los hijos del matrimonio. Además, ha destacado que se ha enfrentado "a la pareja más fuerte y poderosa de los medios": "Tienen todo el dinero del mundo para contratar a los mejores relaciones públicas y abogados y yo solo tenía la verdad de mi lado".





Tras escucharla, Alfonso Arús asegura que "hay dos opciones": "Que diga toda la verdad o que se la crea, pero, desde luego, tiene una contundencia a la hora de responder, no duda nunca". "Esta señora lo tiene muy claro", insiste el presentador.

