Los Premios Emmytodavía siguen dejando curiosas imágenes que están arrasando en las redes sociales. Por ejemplo, el vídeo viral protagonizado por Sofía Vergara en el que muestra la realidad, a veces poco glamurosa, de la ceremonia. "Vemos cómo está degustando una hamburguesa tras los premios", destaca Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia cómo los famosos se iban de la gala "como cualquier hijo de vecino": en autobús.

"¿Esto es Hollywood?", pregunta sorprendido Alfonso Arús al ver a los famosos dándolo todo en el autobús. Por otro lado, Meryl Streep se convirtió en una de las protagonistas de las bromas de los presentadoras. Y es que la llegaron a llamar "suspensorio". En el vídeo puedes ver la reacción de la aclamada actriz.

"Dicen que siempre que está Meryl no falla nada, por eso la llamaron suspensorio", explica Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús reflexiona: "Los guionistas tienen que descansar un ratito porque se nota mucho que todo es guion y no entiendo la necesidad imperiosa de hacer gracia". "No hay nadie que sea natural", critica el presentador, que afirma que no saben: "Al menos, que la broma sea buena".