Leo Messi explica por qué se "identifica" con Rafa Nadal

El argentino, tras anotar un hat-trick en el debut de Argentina en el Mundial, se rindió ante el balear.

"Soy muy parecido en ese sentido"

Cómo ha empezado Leo Messi el Mundial 2026. A pocos días de cumplir 39 años, el '10' anotó tres goles para dar la victoria a Argentina en su debut ante Argelia.

En rueda de prensa, el rosarino explicó por qué se emocionó tras anotar el primer tanto del encuentro.

"Lloré tras el primer gol pero fue algo completamente ajeno fútbol. Fueron días complicados y la emoción fue por eso, agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y la delegación", señaló.

Seguidamente, hablando sobre su trayectoria y coraje, Messi aseguró que se ve reflejado en Rafa Nadal, al que está conociendo de manera más profunda a través de su documental.

"A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión desde chiquito. Cuando estoy bien doy el máximo. Estoy viendo la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho. Soy muy parecido en ese sentido. Siempre quiero dar el máximo. Disfruto de esta manera", zanjó.

“Estoy mirando la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho. Somos muy parecidos. Siempre quiero ganar y dar el máximo.” Messi pic.twitter.com/aCkQQbPXID — Solo Tenis Picks🇦🇷 / Apuestas Deportivas Free (@solotenispicks) June 17, 2026