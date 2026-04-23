La reacción de una tiktoker al ver a gente caminar descalza por Australia: "En Latinoamérica es de pobres, aquí es 'chic'"

Un nuevo vídeo viral en Aruser@s muestra la reacción de una creadora de contenido (@sofiewebb) al descubrir la llamativa costumbre en Australia de caminar sin zapatos y ver que está más aceptado de lo que parece.

No es la primera vez que un vídeo de personas caminando descalzas por Australia se cuela entre los contenidos virales de Aruser@s. En esta ocasión, Alfonso Arús ha mostrado la reacción de una creadora de contenido al comprobar por sí misma que lo que había oído es completamente cierto: mucha gente va sin zapatos por la calle.

"Andar a 'pata pelada', con cosas que en Latinoamérica se asocian a ser pobre, aquí en Australia es chic, elegante y cool", comenta sorprendida la tiktoker. En las imágenes, se puede ver cómo no se trata de casos aislados: son numerosas las personas que optan por prescindir del calzado en espacios públicos.

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