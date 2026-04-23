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La reacción de una tiktoker al ver a gente caminar descalza por Australia: "En Latinoamérica es de pobres, aquí es 'chic'"

Un nuevo vídeo viral en Aruser@s muestra la reacción de una creadora de contenido (@sofiewebb) al descubrir la llamativa costumbre en Australia de caminar sin zapatos y ver que está más aceptado de lo que parece.

La reacción de una tiktoker al ver a gente caminar descalza por Australia: "En Latinoamérica es de pobres, aquí es 'chic'"

No es la primera vez que un vídeo de personas caminando descalzas por Australia se cuela entre los contenidos virales de Aruser@s. En esta ocasión, Alfonso Arús ha mostrado la reacción de una creadora de contenido al comprobar por sí misma que lo que había oído es completamente cierto: mucha gente va sin zapatos por la calle.

"Andar a 'pata pelada', con cosas que en Latinoamérica se asocian a ser pobre, aquí en Australia es chic, elegante y cool", comenta sorprendida la tiktoker. En las imágenes, se puede ver cómo no se trata de casos aislados: son numerosas las personas que optan por prescindir del calzado en espacios públicos.

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