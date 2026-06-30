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La reacción de Sheila Casas cuando le dicen delante de su nuevo novio que se parece a Escassi

Sheila Casas ha estrenado nueva pareja en Ibiza. Se trata de Sergio Ignacio González, un empresario que tiene cinco hijos, de tres mujeres distintas, y dicen que se parece a su exnovio, Álvaro Muñoz Escassi. Así reaccionan ambos.

La reacción de Sheila Casas cuando le dicen delante de su nuevo novio que se parece a Escassi

"Puede ser que Sheila Casas protagonice el romance del verano tras estrenar nuevo novio en Ibiza", destaca Alfonso Arús en este vídeo de Aruser@s, donde Tatiana Arús enseña las imágenes de la nueva pareja y da más detalles del hombre. "Se llama Sergio Ignacio González, que va a cumplir 50 años y que tiene cinco hijos, de tres mujeres distintas", explica la colaboradora, que destaca que "todo el mundo apunta a que se parece a Álvaro Muñoz Escassi". Además, Tatiana Arús enseña las primeras declaraciones de ambos cuando los reporteros le pillan en el aeropuerto. "Ella es la guapa", afirma el hombre cuando le enfocan.

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