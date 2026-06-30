Alfonso Arús recuerda su predicción sobre el argentino que viajó a EEUU para ver el último Mundial de Messi: "Ya dije que no tendría pasta"

El presentador de Aruser@s no da crédito al contratiempo del creador de contenido argentino, que viajó a Estados Unidos para seguir el Mundial y se ha quedado sin dinero para asistir a uno de los partidos.

Después de recorrer el camino desde Argentina hasta Estados Unidos para vivir de cerca el último Mundial de Messi, Alejo se ha encontrado con un inesperado problema. "No puede asistir al Argentina-Jordania porque no le quedaba dinero", desvela Hans Arús. "¡Qué fracaso! El tío, como no es previsor, ha llegado hasta Estados Unidos y ya dije que no tendría entradas", señala Alfonso Arús.

"Y a todo esto hay que recordar que la mujer está a punto de parir. Si no tiene pasta para las entradas, tampoco tendrá para los pañales", zanja entre risas el presentador de Aruser@s.

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