Ahora

Virales

Alfonso Arús recuerda su predicción sobre el argentino que viajó a EEUU para ver el último Mundial de Messi: "Ya dije que no tendría pasta"

El presentador de Aruser@s no da crédito al contratiempo del creador de contenido argentino, que viajó a Estados Unidos para seguir el Mundial y se ha quedado sin dinero para asistir a uno de los partidos.

Alfonso Arús recuerda su predicción sobre el argentino que viajó a EEUU para ver el último Mundial de Messi: "Ya dije que no tendría pasta"

Después de recorrer el camino desde Argentina hasta Estados Unidos para vivir de cerca el último Mundial de Messi, Alejo se ha encontrado con un inesperado problema. "No puede asistir al Argentina-Jordania porque no le quedaba dinero", desvela Hans Arús. "¡Qué fracaso! El tío, como no es previsor, ha llegado hasta Estados Unidos y ya dije que no tendría entradas", señala Alfonso Arús.

"Y a todo esto hay que recordar que la mujer está a punto de parir. Si no tiene pasta para las entradas, tampoco tendrá para los pañales", zanja entre risas el presentador de Aruser@s.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Terremotos en Venezuela, en directo | Albares eleva a 18 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela: "Mientras haya esperanza seguiremos"
  2. El Supremo plantea llevar la regularización de migrantes al TJUE por si es contraria a la normativa europea
  3. La acusación popular del caso Leire pide la declaración de García Ortiz para explicar las visitas de la fontanera del PSOE a la Fiscalía
  4. Desmontando los bulos de Feijóo sobre la 'ley de nietos': ni aumenta el censo en 2,5 millones de votantes ni todos apoyarán al PSOE
  5. Trump insiste en dar por hecho que "habrá una reunión" en Doha con Irán pese a los desmentidos de Teherán: "Van a Qatar. Creo que ya se han ido"
  6. El calor extraordinario no da tregua: Extremadura, Canarias y el Valle del Guadalquivir podrían alcanzar los 40 grados